Марта Костюк спровокувала скандал на Кубку Біллі Джин

Марта Костюк під час матчу. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Тенісистки збірної України впевнено обіграли суперниць із Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин. Виступ Марти Костюк викликав обурення польських уболівальників.

Глядачам не сподобався фірмовий елемент гри Костюк, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українські спортсменки із загальним рахунком 3:0 взяли гору над збірною Польщі з тенісу у кваліфікації Кубка Біллі Джин. Марта Костюк обіграла Катажину Каву з рахунком 2:0 (6:1, 6:3). Еліна Світоліна зламала опір Майї Хвалінської з рахунком 2:0 (7:6, 6:3). Людмила Кіченок та Надія Кіченок здолали Мартіну Кубку та Майю Хвалінську з рахунком 2:0 (7:6, 7:6).

Марта Костюк під час подачі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Реакція поляків на гру Костюк

Під час поєдинку киянки з Катажиною Кавою стався епізод, який викликав невдоволення частини вболівальників. Марта Костюк спробувала завершити гру фірмовою подачею з руки.

Проте арбітр матчу не зарахував цей удар українки. М'яч перейшов до польської тенісистки, але це не допомогло їй нав'язати боротьбу суперниці. При цьому польські вболівальники характерним шумом висловили невдоволення манерою гри Костюк. Глядачі порахували це знущанням з Катажини та проявом неповаги.

Така подача вже є фірмовою для Костюк. Нещодавно вона була визнана найкращою подачею місяця після того, як Марта продемонструвала її в матчі турніру WTA з росіянкою Анною Блінковою.

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