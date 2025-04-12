Голкіпер Мілана Меньян втратив свідомість через важку травму

Майк Меньян (другий праворуч) у складі збірної Франції. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Італійський "Мілан" впевнено розгромив на виїзді "Удінезе" в матчі Серії А. Однак радість уболівальників "россонері" була затьмарена трагедією на футбольному полі.

Воротаря "Мілана" Майка Меньяна винесли з поля на ношах, повідомляє DAZN.

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"Удінезе" поступився "Мілану" з рахунком 0:4 у матчі 32-го туру чемпіонату Італії з футболу. Однак під час поєдинку важкої травми зазнав основний голкіпер "россонері" і збірної Франції Майк Меньян. Він навіть втратив на кілька хвилин свідомість.

Що трапилося з Меньяном

На 10-й хвилині другого тайму воротар "Мілана" вступив у боротьбу з одноклубником Алексом Хіменесом. У результаті Майк Меньян отримав травму голови та звалився на газон. Кілька миттєвостей французький воротар лежав без руху.

Майк Меньян непритомний. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Футболісти покликали на поле лікарів, які привели до тями воротаря. Однак Меньян не зумів самостійно покинути поле, і його винесли в підтрибунне приміщення на ношах, водночас гравець був у свідомості.

Меньяна виносять із поля на ношах. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Майка Меньяна доправили в госпіталь, наразі його здоров'ю нічого не загрожує. У футболіста підозрюють черепно-мозкову травму. У нинішньому сезоні француз відіграв за "Мілан" 45 поєдинків, у 12 із них він не пропустив жодного гола у свої ворота.

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