Голкіпер Мілана Меньян втратив свідомість через важку травму

Майбутній новачок Челсі знепритомнів під час матчу
Італійський "Мілан" впевнено розгромив на виїзді "Удінезе" в матчі Серії А. Однак радість уболівальників "россонері" була затьмарена трагедією на футбольному полі.
Воротаря "Мілана" Майка Меньяна винесли з поля на ношах, повідомляє DAZN.
"Удінезе" поступився "Мілану" з рахунком 0:4 у матчі 32-го туру чемпіонату Італії з футболу. Однак під час поєдинку важкої травми зазнав основний голкіпер "россонері" і збірної Франції Майк Меньян. Він навіть втратив на кілька хвилин свідомість.
Що трапилося з Меньяном
На 10-й хвилині другого тайму воротар "Мілана" вступив у боротьбу з одноклубником Алексом Хіменесом. У результаті Майк Меньян отримав травму голови та звалився на газон. Кілька миттєвостей французький воротар лежав без руху.
Футболісти покликали на поле лікарів, які привели до тями воротаря. Однак Меньян не зумів самостійно покинути поле, і його винесли в підтрибунне приміщення на ношах, водночас гравець був у свідомості.
Майка Меньяна доправили в госпіталь, наразі його здоров'ю нічого не загрожує. У футболіста підозрюють черепно-мозкову травму. У нинішньому сезоні француз відіграв за "Мілан" 45 поєдинків, у 12 із них він не пропустив жодного гола у свої ворота.
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