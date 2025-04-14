Де Брюйне готов подписать контракт с другим английским клубом

Кевин Де Брюйне празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру в английской команде. Он не исключает того, что подпишет контракт с другим клубом АПЛ.

Заявление Де Брюйне может расстроить болельщиков "Манчестер Сити", сообщает Mirror.

Реклама

Читайте также:

Несколько недель назад многолетний лидер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне объявил о том, что летом покинет команду Хосепа Гвардиолы. Бельгиец не будет продлевать контракт с "горожанами", и это позволит ему присоединится к другому клубу на правах свободного агента.

Кевин Де Брюйне празднует победу с партнерами по команде. Фото: Reuters/Lee Smith

Де Брюйне изменил мнение

Главным претендентом на опытного полузащитника считается "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Этот клуб готов сделать Де Брюйне одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Однако сам Кевин склонялся к варианту с переходом в "Интер Майами", поскольку его семье больше подходит американский образ жизни.

В недавнем интервью Де Брюйне удивил высказыванием о том, что может остаться в Англии. Он готов изучить все предложения и открыт для интересных проектов. Если клуб из АПЛ убедить бельгийца подписать контракт, он сделает это без сомнений несмотря на необходимость играть против "Манчестер Сити".

Ранее Де Брюйне говорил, что одной из причин его нежелания продлевать контракт с "Сити" является то, что полузащитник уже не выдерживает ритм и нагрузки английского футбола.

Напомним, претендент на место главного тренера "Реала" не хочет видеть Андрея Лунина в мадридской команде.

Появился новый претендент на Александра Зинченко, "Арсенал" ждет предложения о трансфере.

Известная российская спортсменка неожиданно сменила гражданство.

Спорт может стать помощником в желании бросить курить, важно соблюдать простые рекомендации.