Де Брюйне готовий підписати контракт з іншим англійським клубом

Кевін Де Брюйне святкує гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в англійській команді. Він не виключає того, що підпише контракт з іншим клубом АПЛ.

Заява Де Брюйне може засмутити вболівальників "Манчестер Сіті", повідомляє Mirror.

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Декілька тижнів тому багаторічний лідер "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне оголосив про те, що влітку залишить команду Хосепа Гвардіоли. Бельгієць не буде продовжувати контракт із "містянами", і це дасть йому змогу приєднається до іншого клубу на правах вільного агента.

Кевін Де Брюйне святкує перемогу з партнерами по команді. Фото: Reuters/Lee Smith

Де Брюйне змінив думку

Головним претендентом на досвідченого півзахисника вважається "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. Цей клуб готовий зробити Де Брюйне одним із найбільш високооплачуваних футболістів світу. Однак сам Кевін схилявся до варіанту з переходом в "Інтер Маямі", оскільки його сім'ї більше підходить американський спосіб життя.

У недавньому інтерв'ю Де Брюйне здивував висловлюванням про те, що може залишитися в Англії. Він готовий вивчити всі пропозиції й відкритий для цікавих проєктів. Якщо клуб з АПЛ переконає бельгійця підписати контракт, він зробить це без сумнівів попри необхідність грати проти "Манчестер Сіті".

Раніше Де Брюйне говорив, що однією з причин його небажання продовжувати контракт із "Сіті" є те, що півзахисник уже не витримує ритм і навантаження англійського футболу.

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