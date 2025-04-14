Де Брюйне готовий підписати контракт з іншим англійським клубом

Де Брюйне хоче перейти в англійський клуб із Манчестер Сіті
Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в англійській команді. Він не виключає того, що підпише контракт з іншим клубом АПЛ.
Заява Де Брюйне може засмутити вболівальників "Манчестер Сіті", повідомляє Mirror.
Декілька тижнів тому багаторічний лідер "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне оголосив про те, що влітку залишить команду Хосепа Гвардіоли. Бельгієць не буде продовжувати контракт із "містянами", і це дасть йому змогу приєднається до іншого клубу на правах вільного агента.
Де Брюйне змінив думку
Головним претендентом на досвідченого півзахисника вважається "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. Цей клуб готовий зробити Де Брюйне одним із найбільш високооплачуваних футболістів світу. Однак сам Кевін схилявся до варіанту з переходом в "Інтер Маямі", оскільки його сім'ї більше підходить американський спосіб життя.
У недавньому інтерв'ю Де Брюйне здивував висловлюванням про те, що може залишитися в Англії. Він готовий вивчити всі пропозиції й відкритий для цікавих проєктів. Якщо клуб з АПЛ переконає бельгійця підписати контракт, він зробить це без сумнівів попри необхідність грати проти "Манчестер Сіті".
Раніше Де Брюйне говорив, що однією з причин його небажання продовжувати контракт із "Сіті" є те, що півзахисник уже не витримує ритм і навантаження англійського футболу.
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