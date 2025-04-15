Шахтар очолить тренер, який був відомим гравцем

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: пресслужба клубу

Керівництво донецького "Шахтаря" продовжує пошуки нового головного тренера. Нинішній наставник команди Маріно Пушич буде звільнений у разі, якщо "гірники" не стануть чемпіонами України.

Український клуб уже обрав кандидата на посаду тренера, повідомляє Marca.

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У "Шахтарі" офіційно не підтверджують можливість звільнення Маріно Пушича, але клуб незадоволений місцем команди в турнірній таблиці УПЛ. Якщо "гірники" програють "Динамо" перегони за золоті медалі УПЛ, відбудеться заміна наставника. І у чинних чемпіонів країни вже є кандидат на заміну нинішньому наставнику.

Арда Туран у Туреччині. Фото: instagram.com/ardaturan/

Хто може очолити "Шахтар"

Український клуб претендує на всесвітньо відомого в минулому футболіста. Це Арда Туран, який виступав за збірну Туреччини, а також мадридський "Атлетіко" та каталонську "Барселону". Уже кілька років 38-річний фахівець розвиває свою тренерську кар'єру.

Арда Тура ще 2023 року очолив "Еюпспор" й вже виграв із цією командою Першу лігу. У нинішньому сезоні стамбульська команда розташовується на 4 місці в турнірній таблиці після 30 турів.

Представники "Шахтаря" вже контактували з турецьким тренером, але не зуміли з ним домовитися минулої зими. Найближчим часом переговори можуть бути відновлені.

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