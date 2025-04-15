Динамо отказалось от трансферов известных футболистов

Тренер Александр Шовковский во время матча. Фото: УНИАН

Руководство киевского "Динамо" приняло важное решение по поводу комплектования состава. Претенденты на чемпионский титул откажутся от одного из векторов трансферной политики.

В "Динамо" не стоит ждать появления иностранных футболистов, сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире своей передачи на YouTube-канале.

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Сезон в украинской Премьер-лиге в самом разгаре, и "Динамо" еще не гарантировало себе чемпионский титул. Однако в столичном клубе уже планируют действия в летнее трансферное окно. Было принято решение, которое может повлиять на будущее "бело-синих".

Игроки "Динамо" перед матчем Кубка Украины. Фото: УНИАН

Что изменится в "Динамо"

В киевском клубе посчитали нецелесообразным приглашать в команде легионеров. В последнее время ставка на футболистов из-за рубежа не оправдывает себя. Они либо отказываются играть в Украине, либо не оказывают влияния на результаты "бело-синих".

Согласно утверждению Игоря Цыганика, в "Динамо" разочарованы трансферами Витиньо, Джастина Лонвейка и Жерсона Родригеса. В ближайшее время клуб не будет делать ставку на легионеров. Вместо этого "Динамо" сосредоточится на воспитанников киевской академии и приглашении других украинских игроков.

В настоящее время в "Динамо" остался только один легионер. Эдуардо Герреро перешел в столичную команду из "Зари", сыграл 29 поединков и забил 2 мяча.

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