Беленюк с сарказмом оценил смену гражданства Ковтуном

Жан Беленюк с олимпийской медалью. Фото: УНИАН

Олимпийский призер по гимнастике Илья Ковтун подробно объяснил, почему решил сменить гражданство и стать гражданином Хорватии. Уже в этом году он сможет представлять другую страну на международных турнирах.

Украинский спортсмен Жан Беленюк прокомментировал решение гимнаста в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Перспективный спортсмен Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева решили стать гражданами Хорватии. Гимнаст объяснил, что благодарен стране, в которой живет и тренируется в последние годы. Он считает важным связать свою жизнь именно с этим государством. Уже в мае молодой спортсмен сможет выступать под хорватским флагом на чемпионате Европы, который пройдет в Германии.

Илья Ковтун на турнире. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Что Жан Беленюк сказал об Илье Ковтуне

Олимпийский чемпион с иронией воспринял решение нового гражданина Хорватии. Жан Беленюк сравнил ситуацию с тем, что произошло с борцом Магомедом Рамазановым. После того как этот спортсмен начал представлять Болгарию, его никто не встретил в аэропорту Софии, хотя борец привез "золото" чемпионата Европы.

"Ильи пора делать новые татуировки, теперь уже с символикой хорватского города Осиек", — написал Беленюк.

Илья Ковтун стал обладателем серебряной медали в упражнении на параллельных брусьях на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, в лондонском "Арсенале" готовят трансфер Александра Зинченко в один из итальянских клубов.

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик услышит неприятные новости о своем будущем от "Челси".

Стал известен срок дисквалификации лидера мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, который был удален с поля.

Руководство донецкого "Шахтера" нашло нового главного тренера, который заменит в команде Марино Пушича.