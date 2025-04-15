Беленюк с сарказмом оценил смену гражданства Ковтуном

Беленюк прокомментировал смену Ковтуном гражданства
Олимпийский призер по гимнастике Илья Ковтун подробно объяснил, почему решил сменить гражданство и стать гражданином Хорватии. Уже в этом году он сможет представлять другую страну на международных турнирах.
Украинский спортсмен Жан Беленюк прокомментировал решение гимнаста в своем Telegram-канале.
Перспективный спортсмен Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева решили стать гражданами Хорватии. Гимнаст объяснил, что благодарен стране, в которой живет и тренируется в последние годы. Он считает важным связать свою жизнь именно с этим государством. Уже в мае молодой спортсмен сможет выступать под хорватским флагом на чемпионате Европы, который пройдет в Германии.
Что Жан Беленюк сказал об Илье Ковтуне
Олимпийский чемпион с иронией воспринял решение нового гражданина Хорватии. Жан Беленюк сравнил ситуацию с тем, что произошло с борцом Магомедом Рамазановым. После того как этот спортсмен начал представлять Болгарию, его никто не встретил в аэропорту Софии, хотя борец привез "золото" чемпионата Европы.
"Ильи пора делать новые татуировки, теперь уже с символикой хорватского города Осиек", — написал Беленюк.
Илья Ковтун стал обладателем серебряной медали в упражнении на параллельных брусьях на Олимпийских играх в Париже.
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