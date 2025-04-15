Беленюк із сарказмом оцінив зміну громадянства Ковтуном

Жан Беленюк з олімпійською медаллю. Фото: УНІАН

Олімпійський призер з гімнастики Ілля Ковтун докладно пояснив, чому вирішив змінити громадянство та стати громадянином Хорватії. Уже цього року він зможе представляти іншу країну на міжнародних турнірах.

Український спортсмен Жан Беленюк прокоментував рішення гімнаста у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Перспективний спортсмен Ілля Ковтун та його тренер Ірина Горбачова вирішили стати громадянами Хорватії. Гімнаст пояснив, що вдячний країні, в якій живе і тренується останніми роками. Він вважає важливим пов'язати своє життя саме з цією державою. Уже в травні молодий спортсмен зможе виступати під хорватським прапором на чемпіонаті Європи, який пройде в Німеччині.

Ілля Ковтун на турнірі. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Що Жан Беленюк сказав про Іллю Ковтуна

Олімпійський чемпіон з іронією сприйняв рішення нового громадянина Хорватії. Жан Беленюк порівняв ситуацію з тим, що сталося з борцем Магомедом Рамазановим. Після того як цей спортсмен почав представляти Болгарію, його ніхто не зустрів в аеропорту Софії, хоча борець привіз "золото" чемпіонату Європи.

"Іллі пора робити нові татуювання, тепер уже з символікою хорватського міста Осієк", — написав Беленюк.

Ілля Ковтун став володарем срібної медалі у вправі на паралельних брусах на Олімпійських іграх у Парижі.

Нагадаємо, у лондонському "Арсеналі" готують трансфер Олександра Зінченка в один з італійських клубів.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик почує неприємні новини про своє майбутнє від "Челсі".

Став відомий термін дискваліфікації лідера мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе, який був вилучений з поля.

Керівництво донецького "Шахтаря" знайшло нового головного тренера, який замінить у команді Маріно Пушича.