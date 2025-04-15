Мбаппе отримав смішну дискваліфікацію за грубий фол у матчі Ла-Ліги

Став відомий термін дискваліфікації Мбаппе
У 31-му турі чемпіонату Іспанії форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе був вилучений з поля за надзвичайно грубий фол. Очікувалося, що гравець за таке порушення правил отримає 3-5 матчів дискваліфікації.
Однак Ла-Ліга змогла здивувати своїм рішенням, повідомило COPE.
На 38-й хвилині матчу з "Алавесом" Мбаппе в центрі поля вдарив шипами в гомілку Антоніо Бланко. Арбітр спочатку не розібрався в моменті й дав жовту картку, а поміняв її на червону лише після ВАР.
Honestly mbappe deserves a lifetime ban tbh. Це жахливо 🥹- MC (@CrewsMat10) 13 квітня 2025 року
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Яке покарання чекає на Мбаппе
Контрольно-дисциплінарний комітет в Іспанії вирішив пожаліти француза і дав йому всього один матч дискваліфікації. Зазначимо, що зазвичай вони за подібні порушення так не жаліють футболістів.
Згідно з вердиктом, Мбаппе пропустить матч 32 туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетика".
У поточному сезоні 26-річний француз у 48 матчах забив 32 м'ячі та зробив чотири асисти.
Чинний контракт Мбаппе з "Реалом" діє до 30 червня 2029 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 170 млн євро.
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