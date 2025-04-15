Мбаппе получил смешную дисквалификацию за грубый фол в матче Ла Лиги

Стал известен срок дисквалификации Мбаппе
В 31-м туре чемпионата Испании форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе был удален с поля за чрезвычайно грубый фол. Ожидалось, что игрок за такой фол получит 3-5 матчей дисквалификации.
Однако, Ла Лига смогла удивить своим решением, сообщило COPE.
На 38-й минуте матча с "Алавесом" Мбаппе в центре поля ударил шипами в голень Антонио Бланко. Арбитр сначала не разобрался в моменте и дал желтую карточку, а поменял ее на красную лишь после ВАР.
Honestly mbappe deserves a lifetime ban tbh. That’s horrible 🥹— MC (@CrewsMat10) April 13, 2025
pic.twitter.com/f6XGgyLeEh
Какое наказание ждет Мбаппе
Контрольно-дисциплинарный комитет в Испании решил пожалеть француза и дал ему всего один матч дисквалификации. Отметим, что обычно они за подобные нарушения так не жалеют футболистов.
Согласно с вердиктом, Мбаппе пропустит матч 32 тура чемпионата Испании против "Атлетика".
В текущем сезоне 26-летний француз в 48 матчах забил 32 мяча и сделал четыре ассиста.
Действующий контракт Мбаппе с "Реалом" действует до 30 июня 2029 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 170 млн евро.
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