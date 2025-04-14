Ілля Ковтун здивував причиною відмови від українського громадянства

Ілля Ковтун перед турніром. Фото: instagram.com/irinandk/

Олімпійський призер Ілля Ковтун вперше прокоментував скандал із наміром прийняти громадянство іншої сторони. У майбутньому він може виступати під прапором Хорватії.

Ковтун заявив, що сім'я підтримала його рішення, повідомляє Glas Slavonije.

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Наприкінці 2024 року стало відомо, що Ілля Ковтун уже на наступних Олімпійських іграх хоче виступати у складі збірної Хорватії. Один із найперспективніших українських гімнастів має намір змінити громадянство. В інтерв'ю хорватським журналістам 21-річний призер ОІ в Парижі пояснив мотиви такого рішення.

Ілля Ковтун та його тренер Ірина Горбачова. Фото: instagram.com/irinandk/

Що сказав Ковтун про зміну громадянства

Молодий спортсмен зізнався, що після прийняття остаточного рішення подати документи на отримання громадянства Хорватії він відчув, ніби у нього гора спала з плечей. Останні роки гімнаст відчував колосальний тиск.

"Не тільки війна в Україні вплинула на мене. Було й багато інших моментів, які змусили мене змінити громадянство. Коли я завоював медаль на Олімпіаді в Парижі, то відчував, що люди в Хорватії, де я тренуюся останніми роками, були щасливі. У вболівальників в Україні зараз інші проблеми", — пояснив Ковтун.

Гімнаст зазначив, що його батько вже 13 років живе в Польщі. Там же останні 7 років перебуває його сестра. А мама спортсмена мешкала в Україні й лише після нещодавньої смерті бабусі покинула країну. Ілля Ковтун зізнався, що не був на батьківщині протягом останніх трьох років.

Нагадаємо, відома російська спортсменка несподівано прийняла громадянство іншої країни.

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