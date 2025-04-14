Илья Ковтун удивил причиной отказа от украинского гражданства

Илья Ковтун перед турниром. Фото: instagram.com/irinandk/

Олимпийский призер Илья Ковтун впервые прокомментировал скандал с намерением принять гражданство другой стороны. В будущем он может выступать под флагом Хорватии.

Ковтун заявил, что семья поддержала его решение, сообщает Glas Slavonije.

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В конце 2024 года стало известно, что Илья Ковтун уже на следующих Олимпийских играх хочет выступать в составе сборной Хорватии. Один из самых перспективных украинских гимнастов намерен сменить гражданство. В интервью хорватским журналистам 21-летний призер ОИ в Париже объяснил мотивы такого решения.

Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева. Фото: instagram.com/irinandk/

Что сказал Ковтун о смене гражданства

Молодой спортсмен признался, что после принятия окончательного решения подать документы на получения гражданства Хорватии он ощутил, будто у него гора спала с плеч. Последние годы гимнаст испытывал колоссальное давление.

"Не только война в Украине повлияла на меня. Было и много других моментов, которые заставили меня поменять гражданство. Когда я завоевал медаль на Олимпиаде в Париже, то чувствовал, что люди в Хорватии, где я тренируюсь в последние годы, были счастливы. У болельщиков в Украине сейчас другие проблемы", — объяснил Ковтун.

Гимнаст отметил, что его отец уже 13 лет живет в Польше. Там же последние 7 лет находится его сестра. А мама спортсмена жила в Украине и только после недавней смерти бабушки покинула страну. Илья Ковтун признался, что не был на родине в течение последних трех лет.

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