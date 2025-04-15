Динамо відмовилося від трансферів відомих футболістів

Тренер Олександр Шовковський під час матчу. Фото: УНІАН

Керівництво київського "Динамо" ухвалило важливе рішення щодо комплектування складу. Претенденти на чемпіонський титул відмовляться від одного з векторів трансферної політики.

У "Динамо" не варто чекати появи іноземних футболістів, повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі своєї передачі на YouTube-каналі.

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Сезон в українській Прем'єр-лізі в самому розпалі, і "Динамо" ще не гарантувало собі чемпіонський титул. Однак у столичному клубі вже планують дії в літнє трансферне вікно. Було ухвалено рішення, яке може вплинути на майбутнє "біло-синіх".

Гравці "Динамо" перед матчем Кубка України. Фото: УНІАН

Що зміниться в "Динамо"

У київському клубі вирішили, що недоцільним є запрошувати в команду легіонерів. Останнім часом ставка на футболістів з-за кордону не виправдовує себе. Вони або відмовляються грати в Україні, або не впливають на результати "біло-синіх".

Згідно із твердженням Ігоря Циганика, у "Динамо" розчаровані трансферами Вітіньо, Джастіна Лонвейка та Жерсона Родрігеса. Найближчим часом клуб не робитиме ставку на легіонерів. Замість цього "Динамо" зосередиться на вихованцях київської академії та запрошенні інших українських гравців.

Наразі в "Динамо" залишився тільки один легіонер. Едуардо Герреро перейшов до столичної команди із "Зорі", зіграв 29 поєдинків та забив 2 м'ячі.

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