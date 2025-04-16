Анчелотти заговорил о Роналду на фоне слухов о возвращении в Реал

Криштиану Роналду выводит на поле игроков "Аль-Насра". Фото: Reuters

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о лидере "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Португалец демонстрирует высокую результативность в составе команды из Саудовской Аравии.

Анчелотти объяснил, почему Роналду не собирается на пенсию, сообщает Si.com.

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В начале апреля появилась информация о том, что 40-летний Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал", цвета которого он защищал с 2009 по 2018 годы. Речь идет о краткосрочной аренде из "Аль-Насра". Испанский клуб заинтересован в своем бывшем игроке, который способен помочь "Реалу" выиграть Клубный чемпионат мира.

Анчелотти похвалил Роналду

Португальский футболист демонстрирует высокую результативность в составе "Аль-Насра". В нынешнем сезоне он провел на поле 26 поединков, в которых забил 23 гола. Многие болельщики "Реала" с энтузиазмом восприняли новость о возвращении Роналду.

Карло Анчелотти на тренировке. Фото: Reuters/Matthew Childs

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает себя ценителем игры португальского футболиста. Он заявил, что Роналду сочетает в себе прирожденный талант с желанием добиться максимальных успехов. К технической и физической одаренности Криштиану добавил исключительный профессионализм, который редко встречается даже у звезд спорта.

Криштиану Роналду перед ударом со штрафного. Фото: Reuters

Анчелотти больше никогда не видел игрока, который всегда предельно сконцентрирован и сосредоточен на результате. Роналду требователен и к себе, и к партнерам по команде. Тренер "Реала" считает, что Криштиану до сих пор является образцом для подражания.

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