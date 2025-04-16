Анчелотті заговорив про Роналду на тлі чуток про повернення в Реал

Кріштіану Роналду виводить на поле гравців "Аль-Насра". Фото: Reuters

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті поділився думкою про лідера "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. Португалець демонструє високу результативність у складі команди з Саудівської Аравії.

Анчелотті пояснив, чому Роналду не збирається на пенсію, повідомляє Si.com.

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На початку квітня з'явилася інформація про те, що 40-річний Кріштіану Роналду може повернутися до мадридського "Реалу", кольори якого він захищав з 2009 по 2018 роки. Йдеться про короткострокову оренду з "Аль-Насра". Іспанський клуб зацікавлений у своєму колишньому гравцеві, який здатний допомогти "Реалу" виграти Клубний чемпіонат світу.

Анчелотті похвалив Роналду

Португальський футболіст демонструє високу результативність у складі "Аль-Насра". У нинішньому сезоні він провів на полі 26 поєдинків, у яких забив 23 голи. Багато вболівальників "Реала" з ентузіазмом сприйняли новину про повернення Роналду.

Карло Анчелотті на тренуванні. Фото: Reuters/Matthew Childs

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті вважає себе поціновувачем гри португальського футболіста. Він заявив, що Роналду поєднує в собі природжений талант із бажанням домогтися максимальних успіхів. До технічної та фізичної обдарованості Кріштіану додав винятковий професіоналізм, який рідко зустрічається навіть у зірок спорту.

Кріштіану Роналду перед ударом зі штрафного. Фото: Reuters

Анчелотті більше ніколи не бачив гравця, який завжди гранично сконцентрований і зосереджений на результаті. Роналду вимогливий та до себе, і до партнерів по команді. Тренер "Реала" вважає, що Кріштіану досі є зразком для наслідування.

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