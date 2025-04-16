Флік пояснив, які зміни відбудуться в Барселоні

Ганс-Дітер Флік керує грою "Барселони". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Каталонська "Барселона" зазнала першої з грудня 2024 року поразки в офіційних матчах. Вона програла в Дортмунді "Боруссії" (1:3) у повторному чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік залишився незадоволений виступом своїх підопічних, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Реклама

Читайте також:

"Боруссія" впевнено розпочала матч у Німеччині попри те, що тиждень тому пропустила від "Барселони" 4 м'ячі. У дортмундців були шанси на вихід до півфіналу, але героїчного камбеку не вийшло. Команда Ніко Ковача перемогла з рахунком 3:1, на більше німецьким футболістам сил не вистачило.

Що сказав Флік про "Барселону"

Наставник каталонської команди весь матч спостерігав за подіями на полі з похмурим виглядом. У перерві він першим вийшов із підтрибунного приміщення задовго до того, як із роздягальні з'явилися гравці "Барселони".

Після фінального свистка Флік сухо подякував команді за гру і нагадав про те, що футболісти сильно втомилися за останні місяці. Результат матчу німецький фахівець вважає заслугою "Боруссії", яка продемонструвала, як настрій на поєдинок може змінити розклад сил у парі.

Гаві в оточенні суперників. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Головний тренер "Барселони" заявив, що не можна грати так, як це робили каталонські футболісти. Він назвав дортмундців чудовою командою і при цьому нагадав, що його підопічні досягли феноменальних успіхів у цьому сезоні.

У Фліка немає переваг з приводу суперника в півфіналі Ліги турнірів. Він сподівається виправити ситуацію з грою "Барселони" перед матчами цієї стадії єврокубкового турніру.

Нагадаємо, керівництво донецького "Шахтаря" обрало колишнього гравця "Барселони" на роль нового головного тренера команди.

Лідери київського "Динамо" ухвалили рішення, чи залишаться вони в столичному клубі наступного сезону.

Одночасно з цим керівництво "Динамо" відмовилося від деяких футболістів заради зміни трансферної стратегії.

Мадридський "Реал" націлився на одну з найяскравіших зірок сучасного футболу.