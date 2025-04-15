Динамо вирішило долю Буяльського та Караваєва

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" активно працює над збереженням ключових гравців. Команда вирішила, що робити з Андрієм Ярмоленком, Віталієм Буяльським та Олександром Караваєвим, у яких контракти до літа.

Про ситуацію з ветеранами "Динамо" розповів інсайдер Ігор Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.

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За інформацією джерела, клуб розпочав переговори про продовження контрактів із ветераном Андрієм Ярмоленком, півзахисником Віталієм Буяльським і захисником Олександром Караваєвим. Кожен із них є важливою частиною команди, і керівництво прагне забезпечити їхню присутність у складі на наступний сезон.

Ярмоленко, чий контракт завершується влітку цього року, має намір залишитися в "Динамо" ще на рік. Президент клубу Ігор Суркіс уже розпочав перемовини з представниками гравця, пропонуючи угоду до літа 2026 року.

У поточному сезоні Ярмоленко забив п’ять голів, а в попередньому чемпіонаті УПЛ відзначився вісьмома м’ячами, демонструючи стабільну результативність.

Віталій Буяльський. Фото: "Динамо"

Буяльський також може продовжити кар’єру в "Динамо". 32-річному українцеві пропонують контракт на два-три роки. Віталій залишається одним із лідерів команди, і його досвід має допомогти киянам у боротьбі за титули.

Олександр Караваєв. Фото: "Динамо"

Щодо захисника Караваєва, то 32-річний гравець веде переговори про новий контракт на один рік. Якщо угоду не підпишуть, Караваєв стане вільним агентом улітку.

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