Шахтар відкрив продаж квитків на матч із Динамо в центральному матчі 26-го туру

Владислав Ванат та Микола Матвієнко в матчі першого кола УПЛ. Фото: "Динамо"

У другому колі чемпіонату України з футболу центральним матчем стане протистояння "Шахтаря" та "Динамо". Гра відбудеться 27 квітня о 18:00 за Києвом.

У "Шахтарі" вже відкрили продаж квитків на ель-класико УПЛ.

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Скільки коштують квитки на "Шахтар" — "Динамо"

"Шахтар" 14 квітня оголосив про старт продажу квитків на домашній матч 26-го туру УПЛ з "Динамо".

Пріоритетний продаж відкрито з 14 квітня для вболівальників, які купували квитки на домашні матчі проти "Кривбасу" та "Колосу".

З 20 квітня "Шахтар" розпочне вільний продаж. Одна людина може придбати не більше двох квитків.

Вартість квитків поділена на три категорії: Standard — від 500 гривень, Business seats — 1300-1500 гривень із пакетом гостинності в баварському стилі під час перерви, Sky Box — від 3500 гривень із повноцінним пакетом гостинності.

Наразі "Шахтар" відстає від "Динамо" в турнірній таблиці на 10 балів, але у гірників одна гра в запасі.

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