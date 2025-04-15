Зірка Шахтаря влітку переїде до відомого італійського клубу

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Італійська "Болонья" продовжує вивчати гравців в Україні для майбутніх трансферів. Взимку вони через канадський "Монреаль" купили Геннадія Сінчука з "Металіста".

Цього разу італійців зацікавив футболіст донецького "Шахтаря", повідомив портал Tuttomercatoweb.

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Хто у "Шахтарі" зацікавив "Болонью"

Скаути італійського клубу зацікавилися 20-річним бразильським нападником "Шахтаря" Егіналду, який може стати заміною для їхньої зірки Дана Ндоє.

Перспективний форвард, який раніше грав на позиції вінгера, привернув увагу італійців під час матчу Ліги чемпіонів цього сезону (0:0), коли його активність призвела до пенальті, яке не реалізував Георгій Судаков.

Егіналду, який перейшов до "Шахтаря" влітку 2023 року з "Васко да Гама" за 3,5 млн євро й вже встиг проявити себе. За 49 матчів у складі "гірників" бразилець забив вісім голів і віддав вісім результативних передач.

У донецькому клубі Егіналду відкрився як центральний форвард з чудовим умінням грати головою.

Якщо "Болонья" влітку продасть 24-річного швейцарця Ндоє, то спробує підписати Егіналду.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Егіналду в 3 млн євро.

Нагадаємо, український футболіст "Арсеналу" Олексанр Зінченко влітку змінить команду.

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