Звезда Шахтера летом переедет в известный итальянский клуб

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Итальянская "Болонья" продолжает изучать игроков в Украине для будущих трансферов. Зимой они через канадский "Монреаль" купили Геннадия Синчука из "Металлиста".

На этот раз итальянцев заинтересовал футболист донецкого "Шахтера", сообщил портал Tuttomercatoweb.

Реклама

Читайте также:

Эгиналду в матче против ЛНЗ. Фото: "Шахтер"

Кто в "Шахтере" заинтересовал "Болонью"

Скауты итальянского клуба заинтересовались 20-летним бразильским нападающим "Шахтера" Эгиналду, который может стать заменой для их звезды Дана Ндойе.

Перспективный форвард, ранее игравший на позиции вингера, привлек внимание итальянцев во время матча Лиги чемпионов этого сезона (0:0), когда его активность привела к пенальти, который не реализовал Георгий Судаков.

Эгиналду, который перешел в "Шахтер" летом 2023 года из "Васко да Гама" за 3,5 млн евро, уже успел проявить себя. За 49 матчей в составе "горняков" бразилец забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

В донецком клубе Эгиналду открылся как центральный форвард с великолепным умением играть головой.

Если "Болонья" летом продаст 24-летнего швейцарца Ндойе, то попытается подписать Эгиналду.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Эгиналду в 3 млн евро.

Напомним, украинский футболист "Арсенала" Алексанр Зинченко летом сменит команду.

Стал известен срок дисквалификации Килиана Мбаппе за очень грубый фол.

Лондонский "Челси" планирует продать Мудрика и еще 16 игроков за "космические" деньги.

Ранее стало известно, кто должен заменить Марино Пушича в "Шахтере".