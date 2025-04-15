Шахтер открыл продажу билетов на матч с Динамо в центральном матче 26-го тура

Владислав Ванат и Николай Матвиенко в матче первого круга УПЛ. Фото: "Динамо"

Во втором круге чемпионата Украины по футболу центральным матчем станет противостояние "Шахтера" и "Динамо". Игра состоится 27 апреля в 18:00 по Киеву.

В "Шахтере" уже открыли продажу билетов на эль-классико УПЛ.

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Сколько стоят билеты на "Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер" 14 апреля объявил о старте продажи билетов на домашний матч 26-го тура УПЛ с "Динамо".

Приоритетная продажа открыта с 14 апреля для болельщиков, которые покупали билеты на домашние матчи против "Кривбасса" и "Колоса".

С 20 апреля "Шахтер" начнет свободную продажу. Один человек может приобрести не более двух билетов.

Стоимость билетов разделена на три категории: Standard — от 500 гривен, Business seats — 1300-1500 гривен с пакетом гостеприимства в баварском стиле во время перерыва, Sky Box — от 3500 гривен с полноценным пакетом гостеприимства.

Сейчас "Шахтер" отстает от "Динамо" в турнирной таблице на 10 баллов, но у горняков одна игра в запасе.

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