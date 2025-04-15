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Стало известно, что ждет Ярмоленко и еще двух ветеранов Динамо

15 апреля 2025 11:45
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Динамо решило судьбу Буяльского и Караваева
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Киевское "Динамо" активно работает над сохранением ключевых игроков. Команда решила, что делать с Андреем Ярмоленко, Виталием Буяльским и Александром Караваевым, у которых контракты до лета.

О ситуации с ветеранами "Динамо" рассказал инсайдер Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

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По информации источника, клуб начал переговоры о продлении контрактов с ветераном Андреем Ярмоленко, полузащитником Виталием Буяльским и защитником Александром Караваевым. Каждый из них является важной частью команды, и руководство стремится обеспечить их присутствие в составе на следующий сезон.

Ярмоленко, чей контракт завершается летом этого года, намерен остаться в "Динамо" еще на год. Президент клуба Игорь Суркис уже начал переговоры с представителями игрока, предлагая соглашение до лета 2026 года.

В текущем сезоне Ярмоленко забил пять голов, а в предыдущем чемпионате УПЛ отметился восемью мячами, демонстрируя стабильную результативность.

Динамо продлит контракт с Ярмоленко, Буяльским и Караваевым
Виталий Буяльский. Фото: "Динамо"

Буяльский также может продолжить карьеру в "Динамо". 32-летнему украинцу предлагают контракт на два-три года. Виталий остается одним из лидеров команды, и его опыт должен помочь киевлянам в борьбе за титулы.

Динамо продлит контракт с Ярмоленко, Буяльским и Караваевым
Александр Караваев. Фото: "Динамо"

Что касается защитника Караваева, то 32-летний игрок ведет переговоры о новом контракте на один год. Если соглашение не подпишут, Караваев станет свободным агентом летом.

Напомним, украинский защитник из топового клуба АПЛ переедет в Италию.

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