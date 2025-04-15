Бразильський форвард "Реала" Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Мадридський "Реал" хоче запросити в команду ще одного футболіста зі світовим ім'ям. Новим гравцем "бланкос" може стати Ерлінг Голанн.

Президент іспанського клубу готує пропозицію для "Манчестер Сіті", повідомляє Флоріан Плеттенберг.

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Влітку в мадридському "Реалі" має з'явитися нова зірка. Флорентіно Перес всерйоз націлився на форварда Ерлінга Голанна. Президент іспанського клубу хоче зібрати в команді обох нападників, яких вважають найкращими у світі.

Умови для трансферу Голанна

Футболіст "Манчестер Сіті" незадоволений тим, що наступного сезону англійська команда може залишитися без Ліги чемпіонів. У контракті норвезького гравця прописано, що він може покинути клуб, якщо "містяни" не виступатимуть у головному єврокубковому турнірі.

Ерлінг Голанн готується пробити пенальті. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Однак на трансфер Ерлінга Голанна потрібні великі гроші. Флорентіно Перес готовий продати Вінісіуса, яким цікавляться багато клубів Європи та Саудівської Аравії. Президенту "Реала" не подобається поведінка бразильця в цьому сезоні, він готовий його відпустити за 100 млн євро.

Контракт Вінісіуса з мадридським клубом розрахований до літа 2027 року. У нинішньому сезоні він забив за "Реал" 19 голів nf зробив 14 результативних передач.

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