Скандал у Реалі — гравці побилися просто на тренуванні

Антоніо Рюдігер обіймає Вінісіуса. Фото: Reuters/Matthew Childs

Футболісти мадридського "Реала" ускладнили й без того складне завдання щодо виходу в півфінал Ліги чемпіонів. Напередодні матчу-відповіді з "Арсеналом" в іспанській команді вибухнув новий скандал.

Два футболісти "Реала" побилися під час тренування, їх довелося розбороняти, повідомляє Daily Mail.

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Іспанські журналісти вже неодноразово повідомляли, що в нинішньому сезоні обстановка в роздягальні мадридського "Реала" далека від ідеальної. Головний тренер команда Карло Анчелотті перестав бути авторитетом для футболістів. У сторін накопичилися взаємні претензії. І конфлікти в команді тривають.

Джуд Беллінгем під час матчу. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Бійка лідерів "Реала"

Футболісти мадридської команди Джуд Беллінгем і Антоніо Рюдігер посперечалися один з одним під час тренування на базі столичного клубу. Справа ледь не дійшла до бійки з великою кількістю гравців, проте решта присутніх на занятті "Реала" людей та тренерів залагодили конфлікт. Усе це сталося перед наставником команди Карло Анчелотті, який ніяк не зміг вплинути на ситуацію.

Антоніо Рюдігер святкує гол. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Конфлікт почався з того, що Антоніо Рюдігер грубо зіграв у підкаті проти Джуда Беллінгема, і це не сподобалося лідеру збірної Англії. Згодом футболісти помирилися в роздягальні та потиснули один одному руки, але незрозуміло, чи був конфлікт на цьому вичерпаний.

Матч-відповідь 1/4 Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Арсеналом" відбудеться в середу, 16 квітня. У першій зустрічі підопічні Карло Анчелотті програли в Лондоні з рахунком 0:3.

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