Скандал в Реале — игроки подрались прямо на тренировке

Антонио Рюдигер обнимает Винисиуса. Фото: Reuters/Matthew Childs

Футболисты мадридского "Реала" осложнили и без того сложную задачу по выходу в полуфинал Лиги чемпионов. Накануне ответного матча с "Арсеналом" в испанской команде грянул новый скандал.

Два футболиста "Реала" подрались во время тренировки, их пришлось разнимать, сообщает Daily Mail.

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Испанские журналисты уже неоднократно сообщали, что в нынешнем сезоне обстановка в раздевалке мадридского "Реала" далека от идеально. Главный тренер команда Карло Анчелотти перестал быть авторитетом для футболистов. У сторон накопились взаимные претензии. И конфликты в команде продолжаются.

Джуд Беллингем во время матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Драка лидеров "Реала"

Футболисты мадридской команды Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер поспорили друг с другом во время тренировки на базе столичного клуба. Дело едва не дошло до драки с большим количеством игроков, однако остальные присутствовавшие на занятии "Реала" люди и тренеры уладили конфликт. Все это произошло перед наставником команды Карло Анчелотти, который никак не смог повлиять на ситуацию.

Антонио Рюдигер празднует гол. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Конфликт начался с того, что Антонио Рюдигер грубо сыграл в подкате против Джуда Беллингема, и это не понравилось лидеру сборной Англии. Впоследствии футболисты помирились в раздевалке и пожали друг другу руки, но непонятно, был ли конфликт на этом исчерпан.

Ответный матч 1/4 Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в среду, 16 апреля. В первой встрече подопечные Карло Анчелотти проиграли в Лондоне со счетом 0:3.

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