Как похудеть, избавиться от живота и накачать пресс за 2 недели

Девушки работают над фигурами в спортзале. Фото: pexels.com

Весна всегда была прибыльным временем года для спортивных залов. Люди покупают абонементы, чтобы успеть привести себя в форму перед сезоном купальников. Однако даже дома можно и нужно работать над фигурой.

Существуют программы тренировок, которые не займут много времени, но помогут похудеть, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отсутствие солнечного света, пассивный образ жизни и постоянные стрессы в зимний период неизбежно приводят к появлению лишних килограммов. Однако от них легко избавиться как в спортзале, так и на улице или благодаря тренировкам в домашних условиях. Важно соблюдать несколько базовых принципов для того, чтобы добиться успеха и похудеть.

Девушка в планке. Фото: pexels.com

Тренировки необходимо выполнять каждый день, последовательность простых упражнений не должна меняться. Результат можно будет ощутить уже в конце первой недели занятий. С каждой последующей тренировкой внешний вид будет улучшаться, а уверенность в себе расти. Когда занятия войдут в привычку, о лишнем весе можно будет забыть. Мышцы приобретут тонус, кожа — здоровый вид, и организм начнет работать как часы. Это большой шаг к улучшению самочувствия, и его достаточно просто сделать.

Результат работы над мышцами живота. Фото: pexels.com

Базовая тренировка для пресса

Плотный рабочий график, усталость после возвращения домой и отсутствие энергии не станут на пути к здоровому и стройному телу по одной простой причине. Тренировка длится чуть больше 7 минут. Это совсем немного, чтобы игнорировать итоговый результат.

Проведение тренировки по укреплению мышц пресса потребует простой спортивной футболки, шорты или лосины, а также тренировочный коврик. Она насчитывает 8 простых упражнений, которые необходимо выполнять по 30 секунд каждое. Между ними необходимо выделить 10 секунд на отдых. Если этого покажется мало, важно отдохнуть немного дольше, но в пределах разумного. С каждой новой тренировкой для похудения время отдыха надо сокращать, пока 10 секунд не покажется достаточно, чтобы восстановиться.

Сжимание ног

Лежа на спине, поднимите ноги и потянитесь коленями к животу. Не касайтесь его, после чего опустите ноги, но не до конца. Не кладите их на пол и повторяйте упражнение в течение 30 секунд.

Сжатые ноги над собой. Фото: скриншот YouTube

Поднятие ног

Необходимо распрямить ноги и поднять их вверх от пола, но не прижимать к животу. При опускании ног они не должны касаться пола. Повторяйте это упражнение ровно 30 секунд, после чего обязательно отдохните.

Боковая планка

Встаньте на полу набок, опирайтесь на левую руку и левую ногу. Правую руку медленно поднимите вверх, двигайтесь за ней верхней частью корпуса. Затем опустите эту руку медленно вниз, заведите ее между туловищем и полом. Повторяйте упражнение последовательно 30 секунд, затем отдохните и поменяйте руки. Обопритесь на правую руку и ноги, а левую вместе с верхней частью корпуса заводите вверх и вниз под туловище.

Боковая планка. Фото: скриншот YouTube

Укрепление мышц таза и нижнего пресса

Ложитесь на тренировочный коврик лицом вниз, руки вытяните ровно перед собой. Медленно поднимите одновременно левую руку и правую ногу. Опустите, повторите упражнение. Через 30 секунд работы и 10 секунд отдыха делайте полминуты то же самое правой рукой и левой ногой.

Подъем к коленям

Это аналог на привычное упражнение для пресса. Ложитесь спиной на коврик, ноги необходимо согнуть в коленях, руки вытянуть вперед за голову. Поднимите руки, сведенные в ладонях, вместе с верхней половиной корпуса, заведите их между ног и снова примите горизонтальное положение.

Выполнение упражнения. Фото: скриншот YouTube

Прикосновение к плечам

Встаньте на носочки и ладони вытянутых рук так, будто собираетесь выполнить отжимания. Вместо этого правой рукой коснитесь левого плеча, верните ее на исходную позицию. Затем повторите упражнение левой рукой для правого плеча. Делайте упражнение 30 секунд.

Укрепление дельтовидных мышц

Лежите животом на коврике, ноги прямые, руки необходимо широко расставить в стороны. Затем одновременно поднимите левую и праву руки вверх перпендикулярно телу. Не делайте это движение резко. Ощутите, будто хотите, чтобы лопатки на спине коснулись друг друга. Верните руки в исходное положение и повторяйте упражнение полминуты.

Классическая планка

Тело должно находить параллельно полу животом вниз. Упритесь в коврик носками и локтями, верхняя часть рук вдоль туловища по направлению к голове. Не опускайте ее, не двигайте тазом, замрите ровно на полминуты.

Поначалу может быть сложно выполнить последовательно и правильно все упражнения, но не будьте строги к себе. Ключ к успеху заключается в последовательности и упрямстве. Пробуйте снова день за днем, и успех не заставит себя ждать.

Это лучшая тренировка для корпуса без оборудования из спортзала, ее можно выполнять где угодно. Если необходимы реальные результаты, такая сессия поможет укрепить пресс, сжечь жир на животе, похудеть и вывести тонус на новый уровень.

Повторяйте тренировки от трех до пяти раз в неделю в течение 14 дней. Результат приятно удивит!

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