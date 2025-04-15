Як схуднути, позбутися живота та накачати прес за 2 тижні

Дівчата працюють над фігурами в спортзалі. Фото: pexels.com

Весна завжди була прибутковою порою року для спортивних залів. Люди купують абонементи, щоб встигнути привести себе у форму перед сезоном купальників. Проте навіть удома можна й потрібно працювати над фігурою.

Існують програми тренувань, які не займуть багато часу, але допоможуть схуднути, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Відсутність сонячного світла, пасивний спосіб життя та постійні стреси в зимовий період неминуче призводять до появи зайвих кілограмів. Однак їх легко позбутися як у спортзалі, так і на вулиці або завдяки тренуванням у домашніх умовах. Важливо дотримуватися декількох базових принципів для того, щоб домогтися успіху та схуднути.

Дівчина в планці. Фото: pexels.com

Тренування необхідно виконувати щодня, послідовність простих вправ не повинна змінюватися. Результат можна буде відчути вже наприкінці першого тижня занять. З кожним наступним тренуванням зовнішній вигляд поліпшуватиметься, а впевненість у собі зростатиме. Коли заняття увійдуть у звичку, про зайву вагу можна буде забути. М'язи набудуть тонусу, шкіра — здорового вигляду, а організм почне працювати як годинник. Це великий крок до поліпшення самопочуття, і його досить просто зробити.

Результат роботи над м'язами живота. Фото: pexels.com

Базове тренування для преса

Щільний робочий графік, втома після повернення додому та відсутність енергії не стануть на заваді здоровому і стрункому тілу з однієї простої причини. Тренування триває трохи більш як 7 хвилин. Це зовсім небагато, щоб ігнорувати підсумковий результат.

Проведення тренування зі зміцнення м'язів преса потребує простої спортивної футболки, шорти або лосини, а також тренувального килимка. Воно налічує 8 простих вправ, які необхідно виконувати по 30 секунд кожну. Між ними необхідно виділити 10 секунд на відпочинок. Якщо цього здасться мало, важливо відпочити трохи довше, але в межах розумного. З кожним новим тренуванням для схуднення час відпочинку треба скорочувати, поки 10 секунд не здасться достатньо, щоб відновитися.

Стискання ніг

Лежачи на спині, підніміть ноги й потягніться колінами до живота. Не торкайтеся його, після чого опустіть ноги, але не до кінця. Не кладіть їх на підлогу та повторюйте вправу протягом 30 секунд.

Стиснуті ноги над собою. Фото: скріншот YouTube

Підняття ніг

Необхідно розпрямити ноги та підняти їх вгору від підлоги, але не притискати до живота. Під час опускання ніг вони не повинні торкатися підлоги. Повторюйте цю вправу рівно 30 секунд, після чого обов'язково відпочиньте.

Бічна планка

Встаньте на підлозі набік, спирайтеся на ліву руку та ліву ногу. Праву руку повільно підніміть вгору, рухайтеся за нею верхньою частиною корпусу. Потім опустіть цю руку повільно вниз, заведіть її між тулубом й підлогою. Повторюйте вправу послідовно 30 секунд, потім відпочиньте та поміняйте руки. Зіпріться на праву руку та ноги, а ліву разом із верхньою частиною корпусу заводьте вгору та вниз під тулуб.

Бічна планка. Фото: скріншот YouTube

Зміцнення м'язів таза і нижнього преса

Лягайте на тренувальний килимок обличчям вниз, руки витягніть рівно перед собою. Повільно підніміть одночасно ліву руку та праву ногу. Опустіть, повторіть вправу. Через 30 секунд роботи й 10 секунд відпочинку робіть пів хвилини те ж саме правою рукою і лівою ногою.

Підйом до колін

Це аналог на звичну вправу для преса. Лягайте спиною на килимок, ноги необхідно зігнути в колінах, руки витягнути вперед за голову. Підніміть руки, зведені в долонях, разом із верхньою половиною корпусу, заведіть їх між ніг та знову прийміть горизонтальне положення.

Виконання вправи. Фото: скріншот YouTube

Дотик до плечей

Встаньте на носочки й долоні витягнутих рук так, ніби збираєтеся виконати віджимання. Замість цього правою рукою торкніться лівого плеча, поверніть її на вихідну позицію. Потім повторіть вправу лівою рукою для правого плеча. Робіть вправу 30 секунд.

Зміцнення дельтоподібних м'язів

Лежіть животом на килимку, ноги прямі, руки необхідно широко розставити в сторони. Потім одночасно підніміть ліву й праву руки вгору перпендикулярно тілу. Не робіть цей рух різко. Відчуйте, ніби хочете, щоб лопатки на спині торкнулися одна одної. Поверніть руки у вихідне положення й повторюйте вправу пів хвилини.

Класична планка

Тіло має знаходитися паралельно підлозі животом донизу. Упріться в килимок шкарпетками та ліктями, верхня частина рук уздовж тулуба у напрямку до голови. Не опускайте її, не рухайте тазом, замріть рівно на пів хвилини.

Спочатку може бути складно виконати послідовно і правильно всі вправи, але не будьте суворі до себе. Ключ до успіху полягає в послідовності та впертості. Пробуйте знову день за днем, і успіх не змусить себе чекати.

Це найкраще тренування для корпусу без обладнання зі спортзалу, його можна виконувати де завгодно. Якщо необхідні реальні результати, така сесія допоможе зміцнити прес, спалити жир на животі, схуднути та вивести тонус на новий рівень.

Повторюйте тренування від трьох до п'яти разів на тиждень протягом 14 днів. Результат приємно здивує!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як заняття спортом допоможуть відмовитися від шкідливої звички.

До початку літа залишилося менш як два місяці, але ще не пізно схуднути та привести себе у форму за допомогою простих вправ.

Біль у спині може ускладнити життя, але це тренування надовго позбавить від неприємних відчуттів.

Рекомендації дієтолога повернуть міцний та здоровий сон, це легше, ніж здається.