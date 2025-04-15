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Реал пригласит летом еще одну мировую звезду ради новых титулов

15 апреля 2025 16:31
Иван Крутогоров - Редактор
Реал продаст Винисиуса, чтобы подписать мировую звезду
Бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор. Фото: Reuters/Dylan Martinez
Иван Крутогоров - Редактор

Мадридский "Реал" хочет пригласить в команду еще одного футболиста с мировым именем. Новым игроком "бланкос" может стать Эрлинг Холанн. 

Президент испанского клуба готовит предложение для "Манчестер Сити", сообщает Флориан Плеттенберг

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Летом в мадридском "Реале" должна появиться новая звезда. Флорентино Перес всерьез нацелился на форварда Эрлинга Холанна. Президент испанского клуба хочет собрать в команде обоих нападающих, которых считают лучшими в мире. 

Условия для трансфера Холанна 

Футболист "Манчестер Сити" недоволен тем, что в следующем сезоне английская команда может остаться без Лиги чемпионов. В контракте норвежского игрока прописано, что он может покинуть клуб, если "горожане" не будут выступать в главном еврокубковом турнире. 

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн готовится пробить пенальти. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Однако на трансфер Эрлинга Холанна нужны большие деньги. Флорентино Перес готов продать Винисиуса, которым интересуются многие клубы Европы и Саудовской Аравии. Президенту "Реала" не нравится поведение бразильца в этом сезоне, он готов его отпустить за 100 млн евро. 

Контракт Винисиуса с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне он забил за "Реал" 19 голов и сделал 14 результативных передач. 

Напомним, летом в донецком "Шахтере" может появиться новый известный европейский тренер. 

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До лета осталось полтора месяца, и этот комплекс упражнений для живота гарантировано поможет сбросить несколько килограммов. 

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