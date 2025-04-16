Боруссія Д перемогла Барселону 3:1, але вилетіла з Ліги чемпіонів-2025

Серафін Гірассі. Фото: Reuters

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів дортмундська "Боруссія" зіграла з "Барселоною". У першій грі німці поступилися 0:4.

У Дортмунді "Боруссія" виграла з рахунком 3:1, передає портал Новини.LIVE.

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Гірассі став героєм матчу

Серафін Гірассі відкрив рахунок на 11-й хвилині. Футболіст "Боруссії" реалізував пенальті, пробивши "паненкою" під поперечину — 1:0.

На 49-й хвилині Гірассі подвоїв перевагу, замкнувши головою подачу кутового від Бенсебаїні на дальній стійці — 2:0.

"Барселона" відповіла на 54-й хвилині, коли Жюль Кунде віддав пас на Ферміна Лопеса, чий простріл у штрафний невдало перервав Бенсебаїні, зрізавши м’яч у власні ворота — 2:1.

Останній гол "Боруссія" забила на 76-й хвилині. Жамал Дюранвіль прострілив із правого флангу, захисник "Барселони" Рональд Араухо невдало підставив ногу, і м’яч підібрав Гірассі — 3:1.

Гірассі став головною зіркою матчу, але далі пройшли каталонці.

"Боруссія" Д — "Барселона" — 3:1 (перший матч – 0:4)

Голи: Гірассі, 11 (пен.), 49, 76 — Бенсебаїні, 54 (авт.)

"Боруссія" Д: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Коуту (Брандт, 77), Гросс, Нмеча (Рейна, 64), Свенссон — Адеємі (Байно-Гіттенс, 77), Гірассі, Баєр (Дюранвіль, 65).

"Барселона": Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Мартін — Гаві (Педрі, 59), Лопес (Гарсія, 70), де Йонг — Ямал (Торрес, 70), Левандовські (Ольмо, 86), Рафінья.

Попередження: Нмеча — де Йонг

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