Астон Вілла здобула вольову перемогу над ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів

Матч "Астон Вілла" — "ПСЖ". Фото: Reuters

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Астон Вілла" приймала "ПСЖ". У першій грі французи виграли з рахунком 3:1.

У другому матчі англійці здобули вольову перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Астон Вілла" — "ПСЖ". Фото: Reuters

Як зіграли "Астон Вілла" та "ПСЖ"

Матч між "Астон Віллою" та ПСЖ у Лізі чемпіонів став справжнім святом атакувального футболу, завершившись із п’ятьма голами. Обидві команди провели різні тайми та зберігали інтригу.

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"ПСЖ" відкрив рахунок на 11-й хвилині, коли Мендеш віддав пас на лівий фланг Барколя, який прострілив у штрафний, воротар "Вілли" Еміліано Мартінес невдало перевів м’яч на ногу Ашрафа Хакімі — 0:1.

На 27-й хвилині Хакімі організував контратаку, віддавши на Дембеле. Той повернув м’яч у центр на Мендеша, який точно пробив під дальню стійку — 0:2.

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"Астон Вілла" відповіла на 34-й хвилині. Юрі Тілеманс із передачі Джона Макгінна пробив у штрафному, м’яч рикошетом від Пачо залетів у ближній кут — 1:2.

Матч "Астон Вілла" — "ПСЖ". Фото: Reuters

У другому таймі господарі зрівняли рахунок: на 55-й хвилині Макгінн протягнув м’яч із центра поля й пробив із рикошетом від Пачо в правий верхній кут — 2:2.

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На 58-й хвилині Матті Кеш відвоював м’яч для Маркуса Рашфорда, який увійшов у штрафний і віддав на Езрі Консу, що встановив остаточний рахунок — 3:2.

"Астон Вілла" намагалася забити ще, але Джанлуїджі Доннарума провів неймовірний матч.

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"Астон Вілла" — "ПСЖ" — 3:2 (перший матч — 1:3)

Голи: Тілеманс, 34, Макгінн, 55, Конса, 58 — Хакімі, 11, Мендеш, 27

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"Астон Вілла": Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 76) — Онана (Ремзі, 67), Камара — Макгінн (Асенсіо, 66), Тілеманс (Барклі, 88), Роджерс — Рашфорд (Воткінс, 75).

"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Пачо, Маркіньйос, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Баркола (Дуе, 61), Дембеле, Кварацхелія.

Попередження: Макгінн

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