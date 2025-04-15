Ювентус влітку запропонує Ромі за Довбика величезні гроші

Артем Довбик бореться із захисниками "Лаціо". Фото: Reuters/Remo Casilli

Форвард збірної України Артем Довбик стає зіркою чемпіонату Італії з футболу. Уже найближчим літом футболіст може змінити клуб, але залишитися в Серії А.

Довбиком цікавляться відразу декілька місцевих клубів, повідомляє Tuttocalcioestero.

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Початок нинішнього сезону виявився важким для Артема Довбика, який переїхав до Італії як найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Однак після того, як Клаудіо Раньєрі очолив "Рому", український форвард почав регулярно забивати голи. На його рахунку 16 м'ячів та 4 результативні передачі.

"Рома" може продати Довбика

Прізвище 27-річного футболіста знову опинилося у списку потенційних новачків європейських грандів. Італійські клуби виявляють до Артема підвищений інтерес, оскільки результативний форвард уже пройшов адаптацію в Серії А.

Артем Довбик у матчі проти "Ювентуса". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

"Рома" не планує продавати свого лідера атак, проте пропозиція "Ювентуса" може змінити думку керівництва столичного клубу. Туринці готові заплатити за перехід Довбика 50 млн євро. Це значно більше, ніж "вовки" віддали за форварда іспанській "Жироні". Трансфер може відбутися вже найближчим літом.

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