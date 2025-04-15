Ювентус летом предложит Роме за Довбика огромные деньги

Артем Довбик борется с защитниками "Лацио". Фото: Reuters/Remo Casilli

Форвард сборной Украины Артем Довбик становится звездой чемпионата Италии по футболу. Уже ближайшим летом футболист может сменить клуб, но остаться в Серии А.

Довбиком интересуются сразу несколько местных клубов, сообщает Tuttocalcioestero.

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Начало нынешнего сезона оказалось тяжелым для Артема Довбика, который переехал в Италию в качестве лучшего бомбардира чемпионата Испании. Однако после того, как Клаудио Раньери возглавил "Рому", украинский форвард начал регулярно забивать голы. На его счету же 16 мячей и 4 результативные передачи.

"Рома" может продать Довбика

Фамилия 27-летнего футболиста снова оказалась в списке потенциальных новичков европейских грандов. Итальянские клубы проявляют к Артему повышенный интерес, поскольку результативный форвард уже прошел адаптацию в Серии А.

Артем Довбик в матче против "Ювентуса". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

"Рома" не планирует продавать своего лидера атак, однако предложение "Ювентуса" может изменить мнение руководства столичного клуба. Туринцы готовы заплатить за переход Довбика 50 млн евро. Это значительно больше, чем "волки" отдали за форварда испанской "Жироне". Трансфер может состояться уже ближайшим летом.

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко тоже может оказаться в итальянской Серии А.

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