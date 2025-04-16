Астон Вилла одержала волевую победу над ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Матч "Астон Вилла" — "ПСЖ". Фото: Reuters

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Астон Вилла" принимала "ПСЖ". В первой игре французы выиграли со счетом 3:1.

Во втором матче англичане одержали волевую победу, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Матч "Астон Вилла" — "ПСЖ". Фото: Reuters

Как сыграли "Астон Вилла" и "ПСЖ"

Матч между "Астон Виллой" и ПСЖ в Лиге чемпионов стал настоящим праздником атакующего футбола, завершившись с пятью голами. Обе команды провели разные таймы и сохраняли интригу.

"ПСЖ" открыл счет на 11-й минуте, когда Мендеш отдал пас на левый фланг Барколя, который прострелил в штрафную, вратарь "Виллы" Эмилиано Мартинес неудачно перевел мяч на ногу Ашрафа Хакими — 0:1.

На 27-й минуте Хакими организовал контратаку, отдав на Дембеле. Тот вернул мяч в центр на Мендеша, который точно пробил под дальнюю штангу — 0:2.

"Астон Вилла" ответила на 34-й минуте. Юри Тилеманс с передачи Джона Макгинна пробил в штрафной, мяч рикошетом от Пачо залетел в ближний угол — 1:2.

Матч "Астон Вилла" — "ПСЖ". Фото: Reuters

Во втором тайме хозяева сравняли счет: на 55-й минуте Макгинн протащил мяч из центра поля и пробил с рикошетом от Пачо в правый верхний угол — 2:2.

На 58-й минуте Матти Кэш отвоевал мяч для Маркуса Рашфорда, который вошел в штрафную и отдал на Эзри Консу, установившего окончательный счет — 3:2.

"Астон Вилла" пыталась забить еще, но Джанлуиджи Доннарума провел невероятный матч.

"Астон Вилла" — "ПСЖ" — 3:2 (первый матч — 1:3)

Голы: Тилеманс, 34, Макгинн, 55, Конса, 58 — Хакими, 11, Мендеш, 27

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь (Матсен, 76) — Онана (Рэмзи, 67), Камара — Макгинн (Асенсио, 66), Тилеманс (Баркли, 88), Роджерс — Рашфорд (Уоткинс, 75).

"ПСЖ": Доннарумма, Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш — Невеш, Витинья, Руис — Баркола (Дуэ, 61), Дембеле, Кварацхелия.

Предупреждения: Макгинн

Напомним, Александр Зинченко может перейти из АПЛ в итальянскую Серию А.

Донецкий "Шахтер" пригласит талантливого специалиста на должность главного тренера.

Ветераны киевского "Динамо" Ярмоленко, Буяльский и Караваев приняли решение о своем будущем.

Артем Довбик летом переедет в топовый клуб — за него заплатят бешеные деньги.