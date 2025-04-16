Боруссия Д победила Барселону 3:1, но вылетела из Лиги чемпионов-2025

Серафин Гирасси. Фото: Reuters

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла с "Барселоной". В первой игре немцы уступили 0:4.

В Дортмунде "Боруссия" выиграла со счетом 3:1, передает портал Новини.LIVE.

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Гирасси стал героем матча

Серафин Гирасси открыл счет на 11-й минуте. Футболист "Боруссии" реализовал пенальти, пробив "паненкой" под перекладину — 1:0.

На 49-й минуте Гирасси удвоил преимущество, замкнув головой подачу углового от Бенсебаини на дальней штанге — 2:0.

"Барселона" ответила на 54-й минуте, когда Жюль Кунде отдал пас на Фермина Лопеса, чей прострел в штрафную неудачно прервал Бенсебаини, срезав мяч в собственные ворота — 2:1.

Последний гол "Боруссия" забила на 76-й минуте. Жамал Дюранвиль прострелил с правого фланга, защитник "Барселоны" Рональд Араухо неудачно подставил ногу, и мяч подобрал Гирасси — 3:1.

Гирасси стал главной звездой матча, но дальше прошли каталонцы.

"Боруссия" Д - "Барселона" — 3:1 (первый матч — 0:4)

Голы: Гирасси, 11 (пен.), 49, 76 — Бенсебаини, 54 (авт.)

"Боруссия" Д: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаини — Коуту (Брандт, 77), Гросс, Нмеча (Рейна, 64), Свенссон — Адееми (Байно-Гиттенс, 77), Гирасси, Байер (Дюранвиль, 65).

"Барселона": Щесны — Кунде, Кубарси, Араухо, Мартин — Гави (Педри, 59), Лопес (Гарсия, 70), де Йонг — Ямал (Торрес, 70), Левандовски (Ольмо, 86), Рафинья.

Предупреждения: Нмеча — де Йонг

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