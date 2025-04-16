Флик объяснил, какие изменения произойдут в Барселоне

Ханс-Дитер Флик руководит игрой "Барселоны". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Каталонская "Барселона" потерпела первое с декабря 2024 года поражения в официальных матчах. Она проиграла в Дортмунде "Боруссии" (1:3) в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик остался недоволен выступлением своих подопечных, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Боруссия" уверенно начала матч в Германии несмотря на то, что неделю назад пропустила от "Барселоны" 4 безответных мяча. У дортмундцев были шансы на выход в полуфинал, но героического камбека не получилось. Команда Нико Ковача победила со счетом 3:1, на большее немецким футболистам сил не хватило.

Что сказал Флик о "Барселоне"

Наставник каталонской команды весь матч наблюдал за событиями на поле с мрачным видом. В перерыве он первым вышел из подтрибунного помещения задолго до того, как из раздевалки появились игроки "Барселоны".

После финального свистка Флик сухо поблагодарил команду за игру и напомнил о том, что футболисты сильно устали за последние месяцы. Результат матча немецкий специалист считает заслугой "Боруссии", которая продемонстрировала, как настрой на поединок может изменить расклад сил в паре.

Гави в окружении соперников. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Главный тренер "Барселоны" заявил, что нельзя играть так, как это делали каталонские футболисты. Он назвал дортмундцев отличной командой и при этом напомнил, что его подопечные добились феноменальных успехов в этом сезоне.

У Флика нет предпочтений по поводу соперника в полуфинале Лиги турниров. Он надеется исправить ситуацию с игрой "Барселоны" перед матчами этой стадии еврокубкового турнира.

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