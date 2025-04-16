УЄФА допоможе мадридському Реалу в матчі з Арсеналом

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридський "Реал" зберігає мінімальні шанси на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів після поразки тиждень тому від "Арсеналу". Однак у "королівському клубі" знають, як посилити тиск на суперника в Іспанії.

УЄФА задовольнив прохання гранда Ла-Ліги напередодні матчу-відповіді 1/4 ЛЧ, повідомляє Givemesport.

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Лондонський "Арсенал" розгромив мадридський "Реал" із рахунком 3:0 у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Експерти закликають не скидати іспанську команду з рахунків після цієї поразки, оскільки раніше "бланкос" уже неодноразово здобували перемоги в ситуаціях, які здавалися безнадійними.

Атмосфера на тренуванні "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

Що придумали в "Реалі"

Останній матч, у якому "Арсенал" пропустив три голи, відбувся ще в грудні 2023 року, коли команда Мікеля Артети обіграла "Лутон" із рахунком 4:2. Вінісіус, Мбаппе та Беллінгем не забили жодного м'яча "канонірам" тиждень тому, але в "Реалі" сповнені оптимізму напередодні матчу-відповіді.

Дах над стадіоном "Сантьяго Бернабеу". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Мадридський клуб подав запит до УЄФА щодо закриття даху під час матчу з "Арсеналом" на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Це прохання було задоволено. На поєдинку очікується аншлаг, і більша частина з 78 297 уболівальників підтримуватиме "Реал". Унікальна акустика на стадіоні вартістю 1,5 млрд євро може чинити тиск на будь-якого суперника, і мадридці збираються цим скористатися.

"Щойно пролунає гімн Ліги чемпіонів і фанати вболівальники заспівають наш гімн, це буде щось божевільне. Я уявляю цей перформанс. Як би ми не грали, вболівальники завжди на висоті, й нам хочеться їх порадувати", — заявив лідер "Реала" Джуд Беллінгем.

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