Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow УЕФА поможет Реалу в матче ЛЧ с Арсеналом — о чем речь arrow

УЕФА поможет Реалу в матче ЛЧ с Арсеналом — о чем речь

16 апреля 2025 12:39
Иван Крутогоров - Редактор
УЕФА поможет мадридскому Реалу в матче с Арсеналом
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Susana Vera
Иван Крутогоров - Редактор

Мадридский "Реал" сохраняет минимальные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов после поражения неделю назад от "Арсенала". Однако в "королевском клубе" знают, как усилить давление на соперника в Испании.

УЕФА удовлетворил просьбу гранда Ла Лиги накануне ответного матча 1/4 ЛЧ, сообщает Givemesport

Реклама
Читайте также:

Лондонский "Арсенал" разгромил мадридский "Реал" со счетом 3:0 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Эксперты призывают не сбрасывать испанскую команду со счетов после этого поражения, поскольку ранее "бланкос" уже неоднократно добывали победы в ситуациях, которые казались безнадежными. 

Винисиус Жуниор
Атмосфера на тренировке "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

Что придумали в "Реале" 

Последний матч, в котором "Арсенал" пропустил три гола, состоялся еще в декабре 2023 года, когда команда Микеля Артеты обыграла "Лутон" со счетом 4:2. Винисиус, Мбаппе и Беллингем не забили ни одного мяча "канонирам" неделю назад, но в "Реале" полны оптимизма накануне ответной встречи. 

Сантьяго Бернабеу
Крыша над стадионом "Сантьяго Бернабеу". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Мадридский клуб подал запрос в УЕФА по поводу закрытия крыши во время матча с "Арсеналом" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Эта просьба была удовлетворена. На поединке ожидается аншлаг, и большая часть из 78 297 болельщиков будет поддерживать "Реал". Уникальная акустика на стадионе стоимостью 1,5 млрд евро может оказаться давление на любого соперника, и мадридцы собираются этим воспользоваться. 

"Как только прозвучит гимн Лиги чемпионов и фанаты болельщики запоют наш гимн, это будет что-то безумное. Я представляю этот перформанс. Как бы мы ни играли, болельщики всегда на высоте, и нам хочется их порадовать", — заявил лидер "Реала" Джуд Беллингем. 

Напомним, руководство "Шахтера" удивило выбором кандидата на роль нового наставника команды. 

Киевское "Динамо" намерено отказаться от услуг легионеров по важной причине. 

Лидеры "Динамо" пришли к выводу пойти на важный шаг перед важными матчами конца нынешнего сезона. 

Винисиус Жуниор летом уйдет из "Реала", который хочет заработать огромные деньги на продаже игрока. 

спорт футбол УЕФА Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама