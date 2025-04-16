УЕФА поможет мадридскому Реалу в матче с Арсеналом

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридский "Реал" сохраняет минимальные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов после поражения неделю назад от "Арсенала". Однако в "королевском клубе" знают, как усилить давление на соперника в Испании.

УЕФА удовлетворил просьбу гранда Ла Лиги накануне ответного матча 1/4 ЛЧ, сообщает Givemesport.

Реклама

Читайте также:

Лондонский "Арсенал" разгромил мадридский "Реал" со счетом 3:0 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Эксперты призывают не сбрасывать испанскую команду со счетов после этого поражения, поскольку ранее "бланкос" уже неоднократно добывали победы в ситуациях, которые казались безнадежными.

Атмосфера на тренировке "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

Что придумали в "Реале"

Последний матч, в котором "Арсенал" пропустил три гола, состоялся еще в декабре 2023 года, когда команда Микеля Артеты обыграла "Лутон" со счетом 4:2. Винисиус, Мбаппе и Беллингем не забили ни одного мяча "канонирам" неделю назад, но в "Реале" полны оптимизма накануне ответной встречи.

Крыша над стадионом "Сантьяго Бернабеу". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Мадридский клуб подал запрос в УЕФА по поводу закрытия крыши во время матча с "Арсеналом" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Эта просьба была удовлетворена. На поединке ожидается аншлаг, и большая часть из 78 297 болельщиков будет поддерживать "Реал". Уникальная акустика на стадионе стоимостью 1,5 млрд евро может оказаться давление на любого соперника, и мадридцы собираются этим воспользоваться.

"Как только прозвучит гимн Лиги чемпионов и фанаты болельщики запоют наш гимн, это будет что-то безумное. Я представляю этот перформанс. Как бы мы ни играли, болельщики всегда на высоте, и нам хочется их порадовать", — заявил лидер "Реала" Джуд Беллингем.

Напомним, руководство "Шахтера" удивило выбором кандидата на роль нового наставника команды.

Киевское "Динамо" намерено отказаться от услуг легионеров по важной причине.

Лидеры "Динамо" пришли к выводу пойти на важный шаг перед важными матчами конца нынешнего сезона.

Винисиус Жуниор летом уйдет из "Реала", который хочет заработать огромные деньги на продаже игрока.