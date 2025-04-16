УЕФА поможет мадридскому Реалу в матче с Арсеналом

УЕФА поможет Реалу в матче ЛЧ с Арсеналом — о чем речь
Мадридский "Реал" сохраняет минимальные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов после поражения неделю назад от "Арсенала". Однако в "королевском клубе" знают, как усилить давление на соперника в Испании.
УЕФА удовлетворил просьбу гранда Ла Лиги накануне ответного матча 1/4 ЛЧ, сообщает Givemesport.
Лондонский "Арсенал" разгромил мадридский "Реал" со счетом 3:0 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Эксперты призывают не сбрасывать испанскую команду со счетов после этого поражения, поскольку ранее "бланкос" уже неоднократно добывали победы в ситуациях, которые казались безнадежными.
Что придумали в "Реале"
Последний матч, в котором "Арсенал" пропустил три гола, состоялся еще в декабре 2023 года, когда команда Микеля Артеты обыграла "Лутон" со счетом 4:2. Винисиус, Мбаппе и Беллингем не забили ни одного мяча "канонирам" неделю назад, но в "Реале" полны оптимизма накануне ответной встречи.
Мадридский клуб подал запрос в УЕФА по поводу закрытия крыши во время матча с "Арсеналом" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Эта просьба была удовлетворена. На поединке ожидается аншлаг, и большая часть из 78 297 болельщиков будет поддерживать "Реал". Уникальная акустика на стадионе стоимостью 1,5 млрд евро может оказаться давление на любого соперника, и мадридцы собираются этим воспользоваться.
"Как только прозвучит гимн Лиги чемпионов и фанаты болельщики запоют наш гимн, это будет что-то безумное. Я представляю этот перформанс. Как бы мы ни играли, болельщики всегда на высоте, и нам хочется их порадовать", — заявил лидер "Реала" Джуд Беллингем.
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