Динамо та Шахтар обрали, у яких країнах зіграють єврокубкові матчі

Матч "Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" розпочали пошук стадіонів для проведення домашніх матчів у єврокубках наступному сезоні. Кияни намагаються не допустити помилок минулого сезону.

Про це повідомив журналіст Петр Слонка.

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Де гратимуть "Динамо" та "Шахтар"

За інформацією польського журналіста, "Динамо" на наступний сезон розглядає лише Польщу через логістичну зручність і підтримку українських уболівальників. Для "Шахтаря" це один із варіантів.

"Динамо" розглядає можливість грати в Польші увесь сезон, якщо вийде до групового етапу. "Шахтар", своєю чергою, також активно вивчає польські арени, але тримає в резерві й інші країни. Наразі донеччани планують провести в Польщі щонайменше кваліфікаційні раунди.

Журналіст додав, що українські дивилися в основному одні й и стадіони. Тому можливе їх протистояння за ті чи інші арени.

Минулого сезону "Шахтар" та "Динамо" проводили матчі в Німеччині, що було дуже складно в плані логістики.

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