Динамо та Шахтар обрали, у яких країнах зіграють єврокубкові матчі

Динамо та Шахтар битимуться за польські стадіони — деталі
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" розпочали пошук стадіонів для проведення домашніх матчів у єврокубках наступному сезоні. Кияни намагаються не допустити помилок минулого сезону.
Про це повідомив журналіст Петр Слонка.
Де гратимуть "Динамо" та "Шахтар"
За інформацією польського журналіста, "Динамо" на наступний сезон розглядає лише Польщу через логістичну зручність і підтримку українських уболівальників. Для "Шахтаря" це один із варіантів.
"Динамо" розглядає можливість грати в Польші увесь сезон, якщо вийде до групового етапу. "Шахтар", своєю чергою, також активно вивчає польські арени, але тримає в резерві й інші країни. Наразі донеччани планують провести в Польщі щонайменше кваліфікаційні раунди.
Журналіст додав, що українські дивилися в основному одні й и стадіони. Тому можливе їх протистояння за ті чи інші арени.
Минулого сезону "Шахтар" та "Динамо" проводили матчі в Німеччині, що було дуже складно в плані логістики.
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