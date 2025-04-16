Динамо и Шахтер выбрали, в каких странах сыграют еврокубковые матчи

Матч "Динамо" — "Шахтер". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" начали поиск стадионов для проведения домашних матчей в еврокубках в следующем сезоне. Киевляне пытаются не допустить ошибок прошлого сезона.

Об этом сообщил журналист Петр Слонка.

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Где будут играть "Динамо" и "Шахтер"

По информации польского журналиста, "Динамо" на следующий сезон рассматривает только Польшу из-за логистического удобства и поддержки украинских болельщиков. Для "Шахтера" это один из вариантов.

"Динамо" рассматривает возможность играть в Польше весь сезон, если выйдет в групповой этап. "Шахтер", в свою очередь, также активно изучает польские арены, но держит в резерве и другие страны. Сейчас дончане планируют провести в Польше как минимум квалификационные раунды.

Журналист добавил, что украинские клубы смотрели в основном одни и те же стадионы. Поэтому возможно их противостояние за те или иные арены.

В прошлом сезоне "Шахтер" и "Динамо" проводили матчи в Германии, что было очень сложно в плане логистики.

Напомним, в "Шахтере" выбрали известного футболиста прошлого на замену Марино Пушичу.

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