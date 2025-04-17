У Реалі ухвалили рішення щодо Анчелотті після поразки від Арсеналу

Тренер Карло Анчелотті під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Лондонський "Арсенал" обіграв "Реал" у Мадриді в рамках другого чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Криза іспанської команди стала причиною її вильоту з єврокубкового турніру.

У "Реалі" вже вирішили долю італійського наставника Карло Анчелотті, повідомляє Marca.

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"Арсенал" переконливо продемонстрував, що не випадково виграв у "Реала" тиждень тому з рахунком 3:0. У Мадриді "каноніри" здобули ще одну перемогу, цього разу з рахунком 2:1, причому Букайо Сака не забив пенальті. "Королівський клуб" майже нічого не зумів протиставити англійцям, і після поразки посилилися чутки про можливу відставку головного тренера "бланкос".

Що "Реал" вирішив про Анчелотті

Після фінального свистка наставник мадридської команди похвалив "Арсенал", назвав "канонірів" сильною командою та побажав їй удачі в наступних матчах Ліги чемпіонів. Одночасно з цим стало відомо, що президент "Реала" Флорентіно Перес вирішив не звільняти Карло Анчелотті після вильоту команди з ЛЧ.

Карло Анчелотті реагує на події в матчі. Фото: Reuters/Lee Smith

Італійський наставник "Реала" залишиться в клубі щонайменше до кінця нинішнього сезону, після чого сторони вирішуватимуть, що робити далі. Контракт тренера розрахований до літа 2026 року, але у нього є пропозиція очолити збірну Бразилії. А керівництво "Реала" веде переговори з Юргеном Клоппом та Хабі Алонсо, але поки що домовленості з жодним тренером не досягнуто.

"Реал" зіграє з "Барселоною" у фіналі Кубка Іспанії. У Ла-Лізі мадридська команда відстає від каталонців на 4 очки.

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