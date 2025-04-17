Арсенал вдруге переміг Реал і пройшов у півфінал Ліги чемпіонів

Сака проти Куртуа. Фото: Reuters

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Реал" Мадрид приймав лондонський "Арсенал". В першій грі англійці перемогли з рахунком 3:0.

У другій грі "Арсенал" переміг "Реал" з рахунком 2:1, передає портал Новини.LIVE.

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У першому таймі Букайо Сака не реалізував пенальті на стартових хвилинах, але після перерви виправився, відкривши рахунок.

"Реал" швидко відповів після помилки Саліба. Вінісіус Жуніор зрівняв рахунок, повернувши інтригу.

Проте на останніх секундах Габріел Мартінеллі забив вирішальний гол, який приніс "Арсеналу" перемогу.

На останній хвилині на поле вийшов українець Олександр Зінченко, який не зміг чимось відзначитись.

"Реал" — "Арсенал" — 1:2 (перший матч – 0:3)

Голи: Вінісіус, 67 — Сака, 65, Мартінеллі, 90+3

На 13-й хвилині Букайо Сака ("Арсенал") не забив пенальті (воротар).

"Реал" Мадрид: Куртуа — Васкес (Ендрік, 61), Асенсіо (Модрич, 74), Рюдігер, Алаба (Гарсія, 61) — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго (Себальйос, 61), Мбаппе (Діас, 75), Вінісіус.

"Арсенал": Рая — Тімбер (Вайт, 90+5), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс (Зінченко, 90+5) — Сака (Троссар, 77), Меріно, Мартінеллі (Тірні, 90+5).

Попередження: Алаба, Асенсіо, Рюдігер — Рая, Парті

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