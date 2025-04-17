Арсенал во второй раз победил Реал и прошел в полуфинал Лиги чемпионов

Сака против Куртуа. Фото: Reuters

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" Мадрид принимал лондонский "Арсенал". В первой игре англичане победили со счетом 3:0.

Во второй игре "Арсенал" победил "Реал" со счетом 2:1, передает портал Новини.LIVE.

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В первом тайме Букайо Сака не реализовал пенальти на стартовых минутах, но после перерыва исправился, открыв счет.

"Реал" быстро ответил после ошибки Салиба. Винисиус Жуниор сравнял счет, вернув интригу.

Однако на последних секундах Габриэл Мартинелли забил решающий гол, который принес "Арсеналу" победу.

На последней минуте на поле вышел украинец Александр Зинченко, который не смог чем-то отличиться.

"Реал" — "Арсенал" — 1:2 (первый матч — 0:3)

Голы: Винисиус, 67 — Сака, 65, Мартинелли, 90+3

На 13-й минуте Букайо Сака ("Арсенал") не забил пенальти (вратарь).

"Реал" Мадрид: Куртуа — Васкес (Эндрик, 61), Асенсио (Модрич, 74), Рюдигер, Алаба (Гарсия, 61) — Вальверде, Чуамени, Беллингем — Родриго (Себальйос, 61), Мбаппе (Диас, 75), Винисиус.

"Арсенал": Рая — Тимбер (Уайт, 90+5), Салиба, Кивьор, Льюис-Скелли — Эдегор, Парти, Райс (Зинченко, 90+5) — Сака (Троссар, 77), Мерино, Мартинелли (Тирни, 90+5).

Предупреждения: Алаба, Асенсио, Рюдигер — Рая, Парти

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