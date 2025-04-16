Эрлинг Холанн объявил Манчестер Сити о желании уйти из клуба

Эрлинг Холанн во время тренировки. Фото: instagram.com/erling/

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн летом может стать игроком мадридского "Реала". Футболист уже предупредил об этом руководство "Манчестер Сити".

Холанн не собирается спасать английский клуб от кризиса, сообщает El Nacional.

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Эрлинг Холанн недоволен выступлением "Манчестер Сити" в этом сезоне. Команда вылетела из Лиги чемпионов на ранней стадии плей-офф и может не попасть в еврокубковый турнир по итогам АПЛ. После 32-х туров в Премьер-лиге подопечные Хосепа Гвардиолы занимают только 5 место в турнирной таблице.

Холанн не останется в "Сити"

Лидер атак "горожан" провел встречу с руководством клуба, на которой честно озвучил свое решение. В случае, если "Манчестер Сити" не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона, футболист уйдет из клуба. В его контракте есть пункт, который позволяет 24-летнему игроку это сделать.

Эрлинг Холанн восстанавливается от травмы. Фото: instagram.com/erling/

За ситуацией внимательно наблюдает мадридский "Реал". Если Холанн действительно объявит об уходе из "Манчестер Сити", испанский клуб будет готов сделать "горожанам" выгодное предложение по игроку. Президент "бланкос" Флорентино Перес хочет собрать в одной команде Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

В сезоне 2024/2025 Холанн сыграл 40 поединков, в которых забил 30 голов и сделал 4 результативные передачи.

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