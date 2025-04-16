Ерлінг Голанн оголосив Манчестер Сіті про бажання піти з клубу

Ерлінг Голанн під час тренування. Фото: instagram.com/erling/

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанн влітку може стати гравцем мадридського "Реала". Футболіст уже попередив про це керівництво "Манчестер Сіті".

Голанн не збирається рятувати англійський клуб від кризи, повідомляє El Nacional.

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Ерлінг Голанн незадоволений виступом "Манчестер Сіті" в цьому сезоні. Команда вилетіла з Ліги чемпіонів на ранній стадії плей-оф і може не потрапити в єврокубковий турнір за підсумками АПЛ. Після 32-х турів у Прем'єр-лізі підопічні Хосепа Гвардіоли посідають лише 5 місце в турнірній таблиці.

Голанн не залишиться в "Сіті"

Лідер атак "містян" провів зустріч із керівництвом клубу, на якій чесно озвучив своє рішення. У разі, якщо "Манчестер Сіті" не потрапить до Ліги чемпіонів за підсумками сезону, футболіст піде з клубу. У його контракті є пункт, який дозволяє 24-річному гравцеві це зробити.

Ерлінг Голанн відновлюється від травми. Фото: instagram.com/erling/

За ситуацією уважно спостерігає мадридський "Реал". Якщо Голанн дійсно оголосить про відхід із "Манчестер Сіті", іспанський клуб буде готовий зробити "містянам" вигідну пропозицію щодо гравця. Президент "бланкос" Флорентіно Перес хоче зібрати в одній команді Ерлінга Голанна та Кіліана Мбаппе.

У сезоні 2024/2025 Голанн зіграв 40 поєдинків, у яких забив 30 голів та зробив 4 результативні передачі.

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