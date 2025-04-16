Артем Мілевський показав ресторан Олександра Зінченка

Мілевський показав зсередини ресторан Зінченка
Колишня зірка київського "Динамо" Артем Мілевський продовжує своє існу4вання як гравець медіаліги. Наразі він готується до нового сезону.
У зв’язку з новим сезоном Мілевський зустрівся з колегами в ресторані футболіста збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка. Відео з закладу Артем опублікував в Instagram.
Мілевський показав ресторан Зінченка
За словами Артема, вони з гравцями його та інших команд завітали в ресторан на зйомки.
Мілевському ресторан Зінченка сподобався й він назвав його сучасним.
Зазначимо, що свій ресторан INCH Зінченко та його дружина Влада відкрили в 2024 році.
Зінченко цього сезону втратив місце у стартовому складі "Арсеналу". Олександр виходив на поле у 18 матчах, де забив один гол.
Контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до 30 червня 2026 року. Трансферна вартість гравця складає 22 млн євро.
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