Артем Мілевський показав ресторан Олександра Зінченка

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Колишня зірка київського "Динамо" Артем Мілевський продовжує своє існу4вання як гравець медіаліги. Наразі він готується до нового сезону.

У зв’язку з новим сезоном Мілевський зустрівся з колегами в ресторані футболіста збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка. Відео з закладу Артем опублікував в Instagram.

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За словами Артема, вони з гравцями його та інших команд завітали в ресторан на зйомки.

Мілевському ресторан Зінченка сподобався й він назвав його сучасним.

Зазначимо, що свій ресторан INCH Зінченко та його дружина Влада відкрили в 2024 році.

Зінченко цього сезону втратив місце у стартовому складі "Арсеналу". Олександр виходив на поле у 18 матчах, де забив один гол.

Контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до 30 червня 2026 року. Трансферна вартість гравця складає 22 млн євро.

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