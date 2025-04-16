Артем Милевский показал ресторан Александра Зинченко

Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Бывшая звезда киевского "Динамо" Артем Милевский продолжает свое существование как игрок медиалиги. Сейчас он готовится к новому сезону.

В связи с новым сезоном Милевский встретился с коллегами в ресторане футболиста сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко. Видео из заведения Артем опубликовал в Instagram.

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По словам Артема, они с игроками его и других команд заглянули в ресторан на съемки.

Милевскому ресторан Зинченко понравился и он назвал его современным.

Отметим, что свой ресторан INCH Зинченко и его жена Влада открыли в 2024 году.

Зинченко в текущем сезоне потерял место в стартовом составе "Арсенала". Александр выходил на поле в 18 матчах, где забил один мяч.

Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 22 млн евро.

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