Ямал разочарован руководством Барселоны из-за провала трансфера звезды Ла Лиги

Ямал может уйти из Барселоны — он зол на клуб
В "Барселоне" назревает новый конфликт. Произойдет это из-за того, что испанский футболист Ламин Ямал разочаровался руководством клуба.
О проблемах в раздевалке команды сообщил портал El Nacional.
Почему Ямал разочарован
Причиной для недовольства футболиста стал отход от идеи подписания вингера "Атлетика" Нико Уильямса, который является очень близким другом Ямала.
По информации источника, 17-летний Ямал мечтал играть вместе с Уильямсом, который является очень талантливым, но ценным игроком.
Ламин надеется, что "Барселона" еще пересмотрит свое решение и вернется к переговорам, но команда реконструирует "Камп Ноу" и поэтому у них нет лишних средств.
В этом сезоне Уильямс провел 41 матч за "Атлетик", где забил 10 голов и отдал семь голевых передач. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 22-летнего испанца в 70 миллионов евро.
В дальнейшем отказ от подписания Уильямса может повлиять на настроение Ямаля, который является одним из ключевых талантов "Барселоны" и будущим команды.
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