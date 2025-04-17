Ямал разочарован руководством Барселоны из-за провала трансфера звезды Ла Лиги

Ламин Ямал. Фото: Reuters

В "Барселоне" назревает новый конфликт. Произойдет это из-за того, что испанский футболист Ламин Ямал разочаровался руководством клуба.

О проблемах в раздевалке команды сообщил портал El Nacional.

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Ламин Ямал. Фото: Reuters

Почему Ямал разочарован

Причиной для недовольства футболиста стал отход от идеи подписания вингера "Атлетика" Нико Уильямса, который является очень близким другом Ямала.

По информации источника, 17-летний Ямал мечтал играть вместе с Уильямсом, который является очень талантливым, но ценным игроком.

Ламин надеется, что "Барселона" еще пересмотрит свое решение и вернется к переговорам, но команда реконструирует "Камп Ноу" и поэтому у них нет лишних средств.

В этом сезоне Уильямс провел 41 матч за "Атлетик", где забил 10 голов и отдал семь голевых передач. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 22-летнего испанца в 70 миллионов евро.

В дальнейшем отказ от подписания Уильямса может повлиять на настроение Ямаля, который является одним из ключевых талантов "Барселоны" и будущим команды.

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