Ямал розчарований керівництвом Барселони через провал трансферу зірки Ла-Ліги

Ламін Ямал. Фото: Reuters

У "Барселоні" назріває новий конфлікт. Станеться це через те, що іспанський футболіст Ламін Ямаль розчарувався керівництваом клубу.

Про проблеми в роздягальні команди повідомив портал El Nacional.

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Ламін Ямал. Фото: Reuters

Чому Ямал розчарований

Причиною для невдоволення футболіста став відхід від ідеї підписання вінгера "Атлетіка" Ніко Вільямса, який є дуже близьким другом Ямаля.

За інформацією джерела, 17-річний Ямал мріяв грати разом із Вільямсом, який є дуже талановитим, але коштовним гравцем.

Ламін сподівається, що "Барселона" ще перегляне своє рішення і повернеться до переговорів, але команда реконструює "Камп Ноу" й тому у них немає зайвих коштів.

Цього сезону Вільямс провів 41 матч за "Атлетік", де забив 10 голів і віддав сім гольових передач. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 22-річного іспанця у 70 мільйонів євро.

Надалі відмова від підписання Вільямса може вплинути на настрій Ямаля, який є одним із ключових талантів "Барселони" та майбутнім команди.

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