Ямал розчарований керівництвом Барселони через провал трансферу зірки Ла-Ліги

Ямал може піти з Барселони — він злий на клуб
У "Барселоні" назріває новий конфлікт. Станеться це через те, що іспанський футболіст Ламін Ямаль розчарувався керівництваом клубу.
Про проблеми в роздягальні команди повідомив портал El Nacional.
Чому Ямал розчарований
Причиною для невдоволення футболіста став відхід від ідеї підписання вінгера "Атлетіка" Ніко Вільямса, який є дуже близьким другом Ямаля.
За інформацією джерела, 17-річний Ямал мріяв грати разом із Вільямсом, який є дуже талановитим, але коштовним гравцем.
Ламін сподівається, що "Барселона" ще перегляне своє рішення і повернеться до переговорів, але команда реконструює "Камп Ноу" й тому у них немає зайвих коштів.
Цього сезону Вільямс провів 41 матч за "Атлетік", де забив 10 голів і віддав сім гольових передач. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 22-річного іспанця у 70 мільйонів євро.
Надалі відмова від підписання Вільямса може вплинути на настрій Ямаля, який є одним із ключових талантів "Барселони" та майбутнім команди.
Нагадаємо, головний тренер "Арсенала" Мікель Артета зробив дуже заяву після перемоги над "Реалом".
У мадридському "Реалі" ухвалили рішення щодо Карло Анчелотті.
Воротар мадридців Тібо Куртуа прокоментував гру партнерів по команді в нинішньому сезоні.
Артем Мілевський показав, ресторан захисника збірної України Олександра Зінченка.
Читайте Новини.LIVE!