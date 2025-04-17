Арсенал потіснив Барселону в списку фаворитів Ліги чемпіонів

Футболісти "Барселони" перед матчем. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Поразка від дортмундської "Боруссії" у матчі-відповіді чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів негативно вплинула на шанси "Барселони" виграти турнір. Каталонська команда більше не є фаворитом ЛЧ.

Суперкомп'ютер вибрав нового головного претендента на перемогу в єврокубковому турнірі, повідомляє Opta Analyst.

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"Барселона" була фаворитом Ліги чемпіонів перед стартом 1/4 плей-оф турніру. Однак каталонці позбулися цього статусу ще до того, як провели свій перший поєдинок на цій стадії проти дортмундської "Боруссії" (4:0). Головним претендентом на трофей став "Арсенал", який розгромив "Реал" (3:0). "Каноніри" продовжують лідирувати в цьому списку.

Тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік і Гаві. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Шанси команд на завоювання ЛЧ

Підопічні Мікеля Артети впевнено пройшли "Реал" на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів. Новим суперником лондонської команди став французький "ПСЖ". Попри це, "Арсенал" очолює список фаворитів змагання. Суперкомп'ютер оцінює шанси команди Артети завоювати Кубок чемпіонів у 28,7%.

Олександр Зінченко святкує перемогу з гравцями "Арсеналу". Фото: Reuters/Juan Medina

На другому місці в списку опинився міланський "Інтер". Підопічні Сімоне Індзагі спочатку обіграли "Баварію" на виїзді (2:1), а потім зіграли внічию з німцями вдома (2:2). Це вже другий поспіль вихід "нерадзуррі" до півфіналу ЛЧ. Шанси італійської команди оцінюються у 25,5%.

"ПСЖ" не переконав суперкомп'ютер своєю грою в матчах проти "Астон Вілли". Спочатку парижани перемогли англійців удома (3:1), потім поступилися на виїзді (2:3). Результат протистояння вирішив один гол, і французи опинилися на третьому місці в списку фаворитів ЛЧ. Їхні шанси на перемогу оцінюються у 24%.

Список фаворитів Ліги чемпіонів. Фото: скріншот Opta

А ось "Барселона" стала аутсайдером списку претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів. Каталонці не були схожі самі на себе в матчі-відповіді з "Боруссією" і програли в Дортмунді з рахунком 1:3. Суперкомп'ютер оцінив шанси "синьо-гранатових" на перемогу в турнірі не вище 21,8%.

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