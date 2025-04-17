Куртуа розкритикував Анчелотті через гру мадридського Реала

Тібо Куртуа перед грою. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридський "Реал" зазнав двох поразок на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів від лондонського "Арсеналу". Іспанська команда вибула з плей-оф єврокубкового турніру на ранній стадії.

Воротар "Реала" Тібо Куртуа залишився незадоволений діями команди, повідомляє Diario AS.

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Тібо Куртуа пропустив 6 голів у двох поєдинках з "Арсеналом", але зумів відбити пенальті у виконанні Букайо Сака. Бельгійський голкіпер виглядав розчарованим після вильоту "Реала" з Ліги чемпіонів. Ветеран іспанської команди впевнений, що вона могла зіграти краще.

Тібо Куртуа відбиває одинадцятиметровий удар. Фото: Reuters/Susana Vera

Куртуа розкритикував Анчелотті

Голкіпер "Реала" вважає, що суперники "бланкос" звикли до манери гри команди. Куртуа журиться, що в матчах з "Арсеналом" футболісти "бланкос" постійно навішували в чужий штрафний майданчик, але зараз у "Реалі" немає високих гравців, здатних відгукнутися на подачу і точно пробити головою. Минулого сезону це робив Хоселу, який зараз виступає в Катарі.

"Замість цих нескінченних навісів "Реалу" просто треба почати грати у футбол. Використовувати комбінації, тренувати нові варіанти розвитку атак, діяти як єдина команда. Важливо залишатися чесним перед собою, не можна грати так, як ми в матчах з "Арсеналом", — заявив Куртуа.

На початку цього сезону головний тренер "Реала" Карло Анчелотті повернув Тібо Куртуа у ворота команди замість українця Андрія Луніна, який рік тому вивів "бланкос" у фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" розв'язали питання зі звільненням наставника команди Карло Анчелотті.

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